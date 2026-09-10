Si ta dalloni për 30 sekonda nëse këpucët janë prej lëkure të vërtetë: Ky detaj imitohet me vështirësi
Para se t’i blini këpucët, bëjeni këtë provë të thjeshtë – përgjigjen mund ta merrni për pak sekonda
Në shikim të parë, dallimi pothuajse nuk vërehet. Materialet moderne sintetike mund ta imitojnë me shumë sukses ngjyrën, teksturën, madje edhe strukturën e lëkurës natyrale, prandaj çmimi i lartë apo shënimi “pamje lëkure” nuk mjaftojnë për të ditur se çfarë po blini në të vërtetë.
Megjithatë, disa detaje mund t’ju ndihmojnë që qysh në dyqan të vlerësoni nëse këpucët janë prej lëkure natyrale apo artificiale.
Së pari, shtypeni materialin me gisht
Një nga provat më të thjeshta është shtypja e lehtë e sipërfaqes së këpucës me gishtin e madh.
Lëkura natyrale zakonisht rrudhoset lehtë rreth vendit ku ushtrohet presioni, duke krijuar vija të imëta dhe jo të njëtrajtshme. Kur e largoni gishtin, ajo gradualisht kthehet në formën e mëparshme.
Materialet sintetike shpesh reagojnë ndryshe: mbeten relativisht të ngurta ose kthehen menjëherë në formën fillestare, pa krijuar ato rrudha të imëta karakteristike.
Megjithatë, as kjo provë nuk është e pagabueshme, sepse mënyra e përpunimit të lëkurës natyrale mund ta ndryshojë ndjeshëm pamjen dhe sjelljen e saj, transmeton Telegrafi.
shangarey
Shikoni poret dhe skajet
Materiali natyral rrallë duket krejtësisht i përsosur.
Nëse mund ta shihni mirë sipërfaqen, kushtojuni vëmendje poreve. Te lëkura natyrale, shpërndarja e tyre zakonisht nuk është plotësisht e rregullt, ndërsa lëkura artificiale shpesh ka teksturë uniforme dhe model që përsëritet, sepse është prodhuar në mënyrë industriale.
Një tregues edhe më i mirë mund të jenë skajet e pambuluara të materialit. Në prerje, lëkura natyrale ka strukturë fibroze dhe disi të ashpër, ndërsa materiali sintetik mund të duket i lëmuar, plastik ose me shtresa.
Era mund të jetë tregues, por jo provë
Shumë njerëz e dallojnë aromën karakteristike të lëkurës sapo hapin kutinë e këpucëve të reja. Këpucët sintetike mund të kenë aromë më të theksuar plastike, ngjitësi ose substancash të tjera kimike.
Megjithatë, nuk duhet të mbështeteni vetëm te aroma. Produktet prej lëkure natyrale mund të mbajnë erën e substancave të përdorura gjatë përpunimit, ndërsa prodhuesit e materialeve artificiale mund të përdorin aroma që i ngjajnë asaj të lëkurës.
Me testin e ujit duhet të tregoheni të kujdesshëm
Shpesh këshillohet që mbi material të vendoset një pikë ujë. Lëkura natyrale e patrajtuar mund ta përthithë lagështinë dhe të errësohet përkohësisht, ndërsa nga shumë sipërfaqe sintetike uji thjesht rrëshqet.
Por kjo nuk është provë e mirë për këpucët e reja në dyqan.
Lëkura natyrale mund të jetë e mbrojtur me një shtresë që pengon përthithjen e ujit, ndërsa pika e ujit mund të lërë njollë në materialet e ndjeshme. Prandaj, mos i lagni këpucët që ende nuk i keni blerë.
Më e sigurta mbetet deklarata e produktit
Të gjitha provat e bëra në shtëpi mund të japin një indikacion, por asnjëra nuk është plotësisht e sigurt. Lloje të ndryshme të lëkurës natyrale mund të duken dhe të reagojnë shumë ndryshe, ndërsa imitimet cilësore sot janë gjithnjë e më bindëse.
Prandaj, para blerjes kontrolloni deklaratën dhe shenjat që tregojnë materialin e pjesës së sipërme, astarit dhe shollës.
Nëse ende nuk jeni të sigurt, kombinoni disa tregues: shikoni teksturën dhe skajet, shtypeni lehtë sipërfaqen dhe lexoni me kujdes deklaratën.
Sepse kur imitimi është vërtet cilësor, një “truk prej 30 sekondash” nuk mjafton gjithmonë për të përcaktuar me siguri se nga çfarë materiali janë bërë këpucët. /Telegrafi/