Si ta bëni një bluzë të bardhë dhe xhinse të duken elegante dhe të kushtueshme
Një kombinim klasik mund të duket i zakonshëm, por me zgjedhjen e duhur të aksesorëve shndërrohet në një stil të menduar dhe të rafinuar
Kombinimi i xhinseve me një bluzë të bardhë pambuku ka mbetur për dekada një zgjedhje universale e stilit modern. Edhe pse simbolizon rehati, ky kombinim shpesh rrezikon të duket i zakonshëm ose i papërfunduar. Megjithatë, dallimi mes një pamjeje të thjeshtë dhe një pamjeje që duket e shtrenjtë qëndron te përdorimi i zgjuar i aksesorëve që e kthejnë bazën në një tërësi të menduar stilistike.
Janë katër detaje kyçe që e bëjnë dallimin mes një pamjeje të thjeshtë dhe një pamjeje që duket luksoze.
Fuqia e çantës me formë të strukturuar
Hapi i parë për të ngritur nivelin e kombinimit tuaj të përditshëm është zgjedhja e çantës. Modelet prej pëlhure apo çantat e buta ruajnë një stil tepër të relaksuar, ndërsa ato me formë të rregullt dhe linja të qarta japin menjëherë ndjesinë e elegancës. Një çantë lëkure e strukturuar sjell balancë dhe finesë në teksturën e lirshme të xhinseve.
Këshillë e vogël: Lidhni një shall të hollë mëndafshi në dorezën e çantës. Ky detaj shton ngjyrë dhe e bën edhe një model të thjeshtë të duket më i veçantë dhe më i shtrenjtë.
Rripi që definon siluetën
Një nga gabimet më të shpeshta është mungesa e rripit. Ai nuk është vetëm funksional, por edhe një element i rëndësishëm për formësimin e trupit.
Duke futur bluzën brenda xhinseve dhe duke shtuar një rrip cilësor prej lëkure me tokëz të thjeshtë, theksohet beli dhe kompletohet pamja. Zgjidhni ngjyra neutrale si kafe e errët, e kuqe e thellë ose e zeza klasike për një efekt më elegant.
Bizhuteritë që japin karakter
Bizhuteritë janë detaji që përcakton stilin përfundimtar. Mund të zgjidhni mes dy qasjeve:
- Stil minimalist: një varëse e hollë ari ose vathë të thjeshtë elegantë
- Stil i theksuar: një varëse e madhe ose vathë të veçantë që e bëjnë veshjen më të dukshme
Rregulli kryesor është balanca: nëse një element është dominues, të tjerët duhet të jenë më të përmbajtur.
Këpucët që ndryshojnë gjithçka
Këpucët janë elementi që përcakton përfundimisht stilin. Në vend të atleteve, që janë zgjedhje e zakonshme, mund të zgjidhni alternativa më elegante.
Këpucët balerinë me majë, sandalet e hapura elegante apo këpucët me takë të ulët japin një mesazh të qartë: pamja juaj është e menduar dhe e kuruar.
Në fund, asnjë aksesor nuk mund të fshehë mungesën e rregullit. Baza e një pamjeje elegante është gjithmonë veshja e pastër, e hekurosur dhe këpucët e mirëmbajtura.
Me shtimin e një palë syzeve cilësore të diellit, ky kombinim i thjeshtë shndërrohet në zgjedhjen tuaj ideale për çdo rast – nga takimet e punës deri te kafeja e pasdites. /Telegrafi/