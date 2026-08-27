Si raportuan mediat botërore rreth vdekjes së kriminelit të luftës Ratko Mladiq?
Sot, mediat botërore publikouan lajmin për vdekjen e kriminelit të luftës Ratko Mladiq, i dënuar për gjenocid në Srebrenicë, terrorizim të qytetarëve të Sarajevës dhe krime të tjera lufte.
CNN amerikane deklaroi se Ratko Mladiq orkestroi gjenocidin në Srebrenicë dhe rrethimin e Sarajevës, transmeton Telegrafi.
"I njohur si 'Kasapi i Bosnjës', Mladiq u dënua në vitin 2017 nga Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-Jugosllavinë (ICTY) për planifikimin e një fushate spastrimi etnik të popullsisë jo-serbe të Bosnjës dhe Hercegovinës në fillim të viteve 1990. Gjykata e Kombeve të Bashkuara e shpalli atë fajtor për gjenocid, krime kundër njerëzimit, persekutim, shfarosje, vrasje, terror, sulme të paligjshme ndaj civilëve dhe marrje pengjesh", tha ai.
BBC raporton se Mladiq u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2017 për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftërave në ish-Jugosllavi midis viteve 1992 dhe 1995.
"Pas luftës në Bosnjë, Mlladiç ishte në arrati për 16 vjet derisa u gjet më në fund në Serbinë rurale në vitin 2011 dhe u soll para një gjykate në Hagë".
Reuters publikoi informacion në lidhje me masakrën me një kujtesë të krimeve për të cilat u dënua, dhe New York Times bëri të njëjtën gjë.
France24 raporton se i dënuari për gjenocid vdiq në një qendër paraburgimi të Kombeve të Bashkuara në Hagë pasi pësoi disa goditje në tru.
"Ai ishte fytyra ushtarake e treshes brutale, të udhëhequr nga ana politike nga ish-Presidenti jugosllav Slobodan Millosheviq dhe ish-lideri serb i Bosnjës, Radovan Karaxhiq, ndërsa ish-Jugosllavia po zhytej në masakër pas rënies së komunizmit", shkruajnë gazetarët francezë.
Le Monde deklaron se Ratko Mlladiq ishte arkitekti kryesor ushtarak i projektit "Serbia e Madhe".
"Në sytë e serbëve, është ende e pamundur të vendoset, ata janë kaq të ndarë në mendime rreth rolit të udhëheqësit ushtarak. Për shumë njerëz, ai ishte një luftëtar heroik i cili, siç pretendonte ai, vetëm 'po mbronte popullin e tij', dhe për të tjerët ai mbetet një kriminel që i solli turp dhe turp kombit serb", shkruan ai.
El Pais e Spanjës e quan Ratko Mlladiçin një kasap që udhëhoqi gjenocidin në Srebrenicë, në të cilin të paktën 8,000 boshnjakë u vranë në një "zonë të sigurt të OKB-së". Ishte krimi më i keq i kryer në Evropë që nga Lufta e Dytë Botërore.
"Masakra e Srebrenicës ishte kulmi i tmerrshëm i një lufte që zgjati më shumë se tre vjet, gjatë së cilës gjenerali bombardonte kryeqytetin e rrethuar, Sarajevën, çdo ditë me artileri, tanke, mortaja dhe mitralozë të përdorur nga ushtria nacionaliste serbe e Bosnjës. Dhjetë mijë njerëz vdiqën.
Të vdekurit nga Srebrenica u varrosën nga buldozerët në varre masive gjatë katër ditëve në korrik 1995. Disa nga trupat u zhvarrosën më vonë dhe u zhvendosën në zona të largëta malore për të fshehur provat e vrasjeve.
Qëllimi i Mladiçit dhe gjeneralëve të tjerë nuk ishte gjë tjetër veçse spastrimi etnik - dëbimi me forcë i myslimanëve boshnjakë, kroatëve dhe jo-serbëve të tjerë me qëllim pastrimin e territoreve boshnjake të destinuara për krijimin e Serbisë së Madhe."
Hurriyet turk raporton: "Ratko Mladiq, kasapi boshnjak, është i vdekur". /Telegrafi/