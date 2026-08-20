Si ndikon kafeja në thithjen e hekurit dhe si ta caktoni kohën e marrjes së tij
Kafeja mund të jetë pjesë e rutinës suaj të mëngjesit, por nëse po merrni suplemente hekuri, mund të duhet të rishqyrtoni kohën e pirjes.
Pirja e kafesë shumë afër suplementeve të hekurit mund të zvogëlojë sasinë e hekurit që trupi juaj thith.
Për të përfituar sa më shumë nga suplementet e hekurit, ekspertët në përgjithësi rekomandojnë që hekuri dhe kafeja të konsumohen të paktën një deri në dy orë larg njëri-tjetrit.
Një strategji e zakonshme përfshin marrjen e një suplementi hekuri me ujë kur zgjoheni, dhe më pas pirjen e kafesë një deri në dy orë më vonë.
Nëse nuk mund të jetoni pa kafenë e mëngjesit, ekspertët rekomandojnë të merrni suplementin e hekurit më vonë gjatë ditës. Marrja e hekurit para gjumit mund të ndihmojë gjithashtu nëse e keni të vështirë të caktoni një kohë për ta marrë atë në mëngjes. Orari më i mirë është ai që mund ta ndiqni vazhdimisht.
Nëse keni marrë një tabletë hekuri me kafenë e mëngjesit, mos supozoni se suplementi juaj nuk ka funksionuar. Trupi juaj mund të jetë ende duke thithur pak hekur. Nëse nivelet e hekurit nuk përmirësohen, mjeku juaj mund të rekomandojë rregullime.
Thithja e hekurit është një proces kompleks që ndikohet fuqimisht nga ushqime, pije dhe ilaçe të tjera që ndodhen në sistemin tuaj tretës në të njëjtën kohë. Disa ushqime dhe pije mund ta ndihmojnë trupin tuaj të thithë hekurin ose ta bëjnë më të vështirë për të që ta bëjë këtë.
Kafeja, në veçanti, përmban komponime bimore të quajtura polifenole që mund të lidhen me hekurin në traktin tretës. Kur kjo ndodh, hekuri mund të bëhet më pak i disponueshëm për trupin tuaj për t’u absorbuar.
Ky bashkëveprim prek kryesisht hekurin jo-hem, formën e hekurit që gjendet në ushqimet bimore dhe shumë suplemente hekuri. Hekuri hem, i cili vjen nga ushqimet shtazore si mishi dhe ushqimet e detit, në përgjithësi absorbohet më me efikasitet dhe ndikohet më pak nga faktorët dietikë.