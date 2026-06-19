Si e rriti Lista Serbe mbështetjen me 20 për qind brenda gjashtë muajsh?
Lista Serbe mund të lëvdohet se është njëra nga fitueset e mëdha të zgjedhjeve të fundit në Republikën e Kosovës.
Kjo pasi subjekti që mbledh rreth vetes serbët kosovarë pro presidentit nga Beogradi, Aleksandar Vuciq,rriti rezultatin e saj me rreth 20 për qind krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit 2025, duke kaluar nga 4.49 për qind në 5.40 për qind të votave në nivel vendi.
Ky është suksesi më i madh i saj në katër proceset e fundit elektorale sa i përket përqindjes së besimit të marrë nga qytetarët, ndonëse me shifrën prej 43,838 votave që kapën me 7 qershor, Zlatan Elek me bashkëpartiakët e tij nuk arritën rekordin edhe në numër votash, në po aq zgjedhje. Atë e kishin kapur më 14 shkurt 2021, kur patën marrë besimin e 44,407 qytetarëve.
Në votimet e 28 dhjetorit 2025, kjo listë kishte marrë 42,759 vota ose 4.49 për qind, duke siguruar po ashtu nëntë ulëse parlamentare.
Më 9 shkurt 2025 pati regjistruar rezultat më të dobët, pasi nuk shkoi në më tepër se 39,915 vota ose 4.26 për qind, ndërsa kishte ruajtur numrin e njëjtë të mandateve.
Ndërkaq, në zgjedhjet e 14 shkurtit 2021, Lista Serbe kishte marrë 44,407 vota ose 5.09 për qind.
Sipas një vëzhgimi që i ka bërë KosovaPress rezultateve të KQZ, del se krahasuar me 28 dhjetorit 2025, Lista Serbe, më 7 qershor e ka rritur mbështetjen për 1,076 vota, ndërsa në raport me zgjedhjet e shkurtit 2025, ajo ka fituar 3,920 vota më shumë.
Megjithatë, rekordi i Listës Serbe në numër votash, por jo me përqindje, mbetet ai i zgjedhjeve të 14 shkurtit 2021, kur kishte marrë 44,407 vota, që janë 572 më shumë se rezultati i regjistruar më 7 qershor 2026.
Pavarësisht kësaj, rezultati prej 5.40 për qind në zgjedhjet e fundit përbën performancën më të mirë të krye subjektit të serbëve të Kosovës në aspektin proporcional gjatë katër proceseve të fundit zgjedhore. /Kp/