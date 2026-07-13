Shtrenjtohet nafta pas sulmeve të reja SHBA–Iran
Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, standardi ndërkombëtar, u rrit me 3.9% në 78.96 dollarë për fuçi, ndërsa çmimi i naftës së papërpunuar amerikane u rrit me 4% në 74.26 dollarë për fuçi.
Çmimet për të dy llojet e naftës bruto kishin rënë së fundmi në nivelet e para fillimit të luftës me Iranin, pasi të dyja palët arritën një marrëveshje të përkohshme për t'i dhënë fund konfliktit dhe anijet rifilluan transportimin e naftës përmes Ngushticës së Hormuzit.
Megjithatë, Shtetet e Bashkuara nisën disa valë sulmesh ndaj Iranit herët të hënën në mëngjes pas një sulmi iranian ndaj një anijeje kontejnerësh në Ngushticën e Hormuzit që i vuri flakën anijes dhe la një anëtar të ekuipazhit të zhdukur gjatë fundjavës.
Irani u hakmor duke synuar vende në të gjithë Lindjen e Mesme.
Shqetësimet se si luftimet e vazhdueshme me Iranin do të ndikojnë në rrjedhën globale të naftës po errësojnë perspektivën si për kostot e energjisë ashtu edhe për inflacionin e përgjithshëm.
Rendimentet e larta të obligacioneve kanë ndikuar në tregjet financiare në mbarë botën, sepse nafta më e shtrenjtë dhe inflacioni vazhdimisht i lartë mund të nxisin Rezervën Federale dhe bankat e tjera qendrore të rrisin normat e interesit. /Telegrafi/