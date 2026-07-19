Shtrenjtohen sërish nafta dhe benzina në Kosovë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINT) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës, të cilat do të vlejnë për datat 19 dhe 20 korrik 2026.
Sipas vendimit të ri, nafta (dizeli) është shtrenjtuar për 1 cent, duke arritur në 1.64 euro për litër, nga 1.63 euro sa ishte një ditë më parë.
Edhe benzina ka shënuar rritje prej 1 centi, duke u rritur në 1.46 euro për litër, krahasuar me çmimin e djeshëm prej 1.45 euro.
Ndërkohë, çmimi maksimal i gazit mbetet i pandryshuar në 0.60 euro për litër.
Këto çmime hyjnë në fuqi nga ora 10:00 dhe do të vlejnë gjatë së dielës dhe të hënës. /Telegrafi/
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