Shqipëria nën ndikimin e motit të nxehtë, shi i dobët në veri dhe verilindje
Shqipëria të premten do të mbetet nën ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta.
Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se moti parashikohet i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit ndërsa përgjatë relieveve malore në veri e lindje vranësira të pakta hera –herës deri mesatare kalimtare.
Reshjet e shiut pritet të jenë prezentë, në veri e verilindje në formë pikash nga orët e mesditës deri ato të pasdites.
Era do të fryjë me drejtim veriperëndim-perëndim me shpejtësi mesatare 6 m/s, në bregdetin jugor hera-herës era do të arrijë deri 10 m/s.
Valëzim në det të forcës 1-2 ballë. /Telegrafi/
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