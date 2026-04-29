“Shpresoj për një jetë pa dhimbje”, ylli argjentinas flet pasi doli në pension në moshën 33-vjeçare
Erik Lamela, i cili u detyrua t’i jepte fund karrierës vitin e kaluar për shkak të një problemi në ije, është liruar nga spitali pas operacionit. Argjentinasi ka luftuar me dhimbje për vite me radhë dhe shpreson që procedura e fundit do të shënojë fillimin e një periudhe të re pa shqetësime.
34-vjeçari ndau foto nga spitali në rrjetet sociale, përfshirë një radiografi, dhe postoi një video të shkurtër pas operacionit.
“Kam pak dhimbje, por me legenin e ri shpresoj që kjo protezë të jetë fillimi i një jete pa dhimbje. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit atyre që më shkruajnë gjithmonë!", ka thënë Lamela.
Un poco dolorido pero con mi nueva cadera , esperemos que esta prótesis sea el comienzo de una vida sin dolor. 🤞
Un saludo para todos, gracias a los que escriben siempre ! 🙏 pic.twitter.com/iPtcA57WKe
— Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) April 28, 2026
Luftë afatgjatë me dhimbjen
Lamela, i cili u tërhoq në moshën 33 vjeçare, foli në një intervistë me TyC Sports vitin e kaluar rreth problemeve që e detyruan të përfundonte karrierën e tij.
“Më është dashur të tërhiqem për shkak të një problemi fizik që më kishte shqetësuar për një kohë shumë të gjatë”.
“Doja ta përfundoja karrierën time në mënyrën më të mirë të mundshme dhe ta shijoja sa më shumë që të ishte e mundur pavarësisht atij problemi, i cili ishte mjaft i vështirë. Problemi u bë edhe më serioz sepse vuaja nga kërci i konsumuar dhe osteoartriti i avancuar”.
“Vitet e fundit gjendja është bërë shumë më serioze, ijët e mia janë prekur gjithnjë e më shumë dhe nuk mund të stërvitesha më si më parë. Për shkak të kësaj, më është dashur të ndryshoj metodën time të stërvitjes. Nëse do të isha stërvitur gjatë javës, nuk do të kisha qenë në gjendje të luaja ndeshjen sepse ijët e mia nuk do t'i përballonin dot përpjekje të tilla”, përfundoi ai.
Nga River Plate në Evropë
Lamela u konsiderua si një talent i madh në fillim të karrierës së tij te River Plate, pas së cilës ai u transferua te Roma dhe më pas nënshkroi për Tottenham për 30 milionë euro. Në tetë sezonet e tij te Spurs, ai u bë një nga të preferuarit e tifozëve, i njohur për stilin e tij tërheqës të lojës dhe golat spektakolarë të herëpashershëm, përfshirë "rabona"-n e famshme.
Pas tetë sezonesh në Londër, ai luajti për Sevillan dhe e përfundoi karrierën e tij vitin e kaluar me klubin grek AEK Athens. Pasi u tërhoq si lojtar, ai u rikthye në Sevilje, ku u bë pjesë e stafit të trajnerëve. /Telegrafi/