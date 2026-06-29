Shpëtohet pas 86 orësh nën rrënoja, momenti dramatik i nxjerrjes së 60-vjeçares në Venezuelë
Është bërë publike historia e jashtëzakonshme se si një grua 60-vjeçare u nxor nga rrënojat në Caraballeda të Venezuelës.
Nayib Bukele, presidenti i El Salvadorit, herë pas here jepte përditësime në rrjete sociale mbi operacionin.
Herët këtë mëngjes, presidenti ndau pamjet e momentit kur ekipet e shpëtimit ranë në kontakt me Belkys Garcian.
"Belkys, a më dëgjon", bërtet një nga ekipi prej 10 vetash i shpëtimtarëve salvadorianë në një vrimë në ndërtesën e shembur.
Përgjigja e saj e dobët konfirmon se po.
“Jemi këtu për t'ju shpëtuar”, i thotë ai.
Përgjigja e saj e thjeshtë vijon: "Faleminderit".
Hemos encontrado bajo los escombros a Belkys Barreto, en el edificio Breogan, en Caraballeda.
En este momento, 10 de nuestros rescatistas trabajan sin descanso para llegar hasta ella, avanzando cuidadosamente debido a las condiciones de la estructura.
Primero Dios, lograremos… pic.twitter.com/KPJ7hY8tKu
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 28, 2026
Për 11 orë, ekipi salvadorian, së bashku me shpëtimtarët peruanë, punuan "intensivisht” për ta arritur atë.
Më në fund, me dritat e tyre që ndriçonin errësirën, ekipi arriti te trupi i saj i mbuluar nga pluhuri.
E lidhur në një barelë, Belky u largua nga ajo që kishte mbetur nga ndërtesa e dëmtuar.
Ajo u dërgua me ambulancë në një fushë ku u transportua me helikopter.
Presidenti i Salvadorit njoftoi se gjendja e Belkys tani ishte "shumë e qëndrueshme" dhe se klinika nuk do të ngarkonte asnjë tarifë për trajtimin e saj.
Duke ndarë një video të shpëtimit, presidentja në detyrë e Venezuelës, Delcy Rodriguez, shkroi se "kur shpresa është në zemër, asgjë nuk e ndal atë". /Telegrafi/
Despues de horas de trabajo en equipo Belkys Barreto fue rescatada con vida, ¡cuando la esperanza está en el corazón nada lo detiene! pic.twitter.com/VGDxNQM86G
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026