Shpërthimi i një bombe me pako në Monako plagos manjatin ukrainas, i dyshuari ikën në Francë
Një shpërthim me bombë pakete plagosi të paktën tre persona, përfshirë një manjat ukrainas, në Monako të hënën, thanë autoritetet, në një akt të paprecedentë që ka tronditur principatën zakonisht të sigurt evropiane.
Një çift dhe një adoleshent u plagosën në shpërthimin që ndodhi rreth orës 21:00, në një ndërtesë banimi në një rrugë përgjatë kufirit me Francën, transmeton Telegrafi.
Një burim pranë hetimit, i cili kërkoi të mos identifikohej, i tha agjencisë së lajmeve AFP se një nga të plagosurit ishte shtetasi ukrainas Vadym Yermolaiev.
Princi Albert II i Monakos e përshkroi incidentin si një "krim të tmerrshëm" dhe "një tronditje për të gjithë komunitetin monegask".
Një ndihmës i Ministrit të Brendshëm të Francës, Laurent Nuñez tha se policia po punonte "për të gjetur autorin, i cili është arratisur".
Një çift në të 50-at ose 60-at e tyre pësoi lëndime kërcënuese për jetën, ndërsa një 13-vjeçar pësoi lëndime më pak serioze në shpërthim, tha Ministri i shtetit i Monakos Christophe Mirmand, pa zbuluar identitetin e tyre.
Ai tha se adoleshenti kishte "shumë të ngjarë të ishte i lidhur" me çiftin.
Një fotograf i AFP-së në vendngjarje pa një prani të madhe policore me akses në zonën e rrethuar, ndërsa një helikopter fluturonte sipër.
Rreth 50 zjarrfikës dhe 80 personel sigurie u vendosën në vendngjarje.
Prokurori publik Stephane Thibault tha se një i dyshuar kishte lënë një çantë ose pako në hollin e ndërtesës para se të largohej.
Ai shtoi se për momentin nuk dukej asgjë që të tregonte pse ndërtesa mund të ishte shënjestruar.
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Qeveria e Monakos tha se "shpërthimi i fortë" u shkaktua nga një "bombë me pako".
"Një i dyshuar u pa në kamerat e mbikëqyrjes duke ikur drejt komunës së Beausoleil në Francë", shkroi ajo në X.
Mirmand tha se dëshmitarët kishin dhënë informacione për të identifikuar të dyshuarin.
Pajisja shpërthyese me sa duket përmbante bulona dhe fishekë, tha Mirmand.
Shërbimet e urgjencës trajtuan katër persona të tjerë për tronditje dhe prerje nga dritaret e thyera në shpërthim, tha ai.
"Kjo është hera e parë në histori, sipas njohurive të mia, që një akt i tillë ka ndodhur në principatë", shtoi ai.
Yermolaiev, një banor multimilioner i Monakos, i është nënshtruar sanksioneve nga Kievi që nga dhjetori i vitit 2023, të cilat shërbimet e sigurisë ukrainase thuhet se kanë rrjedhur nga aktivitetet e tij të biznesit të alkoolit në Krimenë e pushtuar nga Rusia.
Mirmand tha në një konferencë për shtyp të hënën vonë se shërbimet e inteligjencës po punonin për të kuptuar të kaluarën e viktimave dhe "të përcaktonin nëse të tjerë mund të përballen me kërcënime specifike".
Ai tha se prokurori do të jepte një tjetër njoftim për shtyp të martën. /Telegrafi/