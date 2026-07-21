Shpërthime pranë centralit në Lipetsk të Rusisë
Një zjarr shpërtheu pranë një centrali të kombinuar të ngrohjes dhe energjisë në qytetin rus të Lipetskut gjatë natës së 20-21 korrikut, pasi ishte lëshuar një alarm për raketa.
Banorët e Lipetskut dëgjuan shpërthime dhe panë një zjarr gjatë natës. Një alarm për raketa kishte qenë në fuqi në rajon që nga mbrëmja, transmeton Telegrafi.
Zjarri shpërtheu pranë centralit të kombinuar të qytetit dhe fabrikës metalurgjike Novolipetsk. Ende nuk është e qartë se cili nga objektet ishte në shënjestër.
Një zjarr i madh shpërtheu gjithashtu në Vsevolozhsk në rajonin e Leningradit, megjithëse thuhet se nuk ka lidhje me sulmin.
Sipas Ministrisë së Situatave të Emergjencave të Rusisë, një depo dhe një ndërtesë prodhimi u përfshi nga flakët në parkun industrial Ladoga, ku prodhohen materiale polimerike.
Zjarri u përhap në një sipërfaqe prej 5,900 metrash katrorë. Kompanitë me seli në parkun industrial përfshijnë Terra-Plast, Mixplast dhe Qendrën për Teknologjitë e Rrezatimit.
Autoritetet ruse pretenduan në mëngjesin e 19-20 korrikut se më shumë se 400 dronë kishin synuar rajonin e Moskës gjatë natës.
Ndërkohë, përdoruesit e mediave sociale raportuan greva dhe zjarre në të gjithë rajonin e Moskës, përfshirë qendrën logjistike Koledino në Podolsk që i përket Wildberries, shitësit me pakicë online më të madh në Rusi. /Telegrafi/
In Lipetsk, a fire broke out near the thermal power station following the announcement of a missile alert. pic.twitter.com/sEitYeMBXG
— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 21, 2026