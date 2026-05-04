Shkëlqyen në Zvicër, tre futbollistë shqiptarë në formacionin e javës
Ka përfunduar xhiro e 35-të në Superligën e Zvicrës, me këtë kampionat që tani ka një kampion të ri.
FC Thun ka bërë befasinë më të madhe duke u shpallur kampionë.
Por në këtë xhiro kanë shkëlqyer edhe futbollistët shqiptarë, si dyshja e Sionit, Benjamin Kololli dhe Kreshnik Hajrizi.
Ndërkohë një tjetër shqiptar që ka shkëlqyer është edhe reprezentuesi i Maqedonisë së Veriut, Ezgjan Aliovski.
Këta tre futbollistë shqiptarë janë përfshirë në formacionin e javës në Superligën e Zvicrës nga SofaScore.
Kolilli ka marrë notë fantastike 8,3 pas golit të shënuar ndaj St Gallenit, derisa dyshja Hajrizi - Alisoki janë vlerësuar 7,9. /Telegrafi/
