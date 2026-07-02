Shiu i rrëmbyeshëm në Dardani dhe Zllatar të Ferizajt shkaktoi vërshime
Reshje të dendura shiu kanë përfshirë gjatë ditës së djeshme, 01.07.2026, fshatrat Dardani dhe Zllatar të Komunës së Ferizajt.
Sipas pamjeve të publikuara nga Meteo Ballkan në rrjetet sociale, intensiteti i lartë i reshjeve ka qenë i dukshëm, duke sjellë një volum të madh uji brenda një kohe të shkurtër.
Vërshimet shkaktojnë dëme materiale në Sllatinën e Poshtme të Vitisë, dëmtohet rëndë edhe një shtëpi banimi
Këto raste të reshjeve janë lokalizuar shpejt, por që nuk kanë kaluar pa dëme materiale.
Në komunën e Vitisë kishte po ashtu vërshime, ku përveç dëmeve të lehta materiale, ka edhe një shtëpi të dëmtuar rëndë. /Telegrafi/
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