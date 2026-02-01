Shefi i Audi: Kamioni është gjëja e fundit që do të ndërtonim
Audi njihet për të menduarit jashtë kornizave, dhe modeli i çuditshëm A2 është ndoshta shembulli më i mirë i gatishmërisë së markës për të eksperimentuar.
Kishte gjithashtu një kohë kur mund të blije një Q7 me një motor nafte V12, ndërsa një R8 i pajisur me një motor pesë cilindrash pothuajse u bë realitet.
Në një moment, kishte edhe një RS4 Avant të veçantë me karroceri TT .
Por, ndërsa marka luksoze herë pas here i surprizon të gjithë, ajo nuk do të shkojë aq larg sa të ndërtojë një kamion.
Në një intervistë me revistën australiane Drive, CEO i Audi, Gernot Dollner, e hodhi poshtë idenë e një kamioni.
"Do të thoja se një kamionetë është koncepti i fundit që mund ta imagjinoj si një Audi. Nuk duhet të thuash kurrë jo. Por tani për tani... është segmenti i fundit që mund ta imagjinoj", tha Dollner. /Telegrafi/