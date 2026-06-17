SHBA thyen rekord me topin më të madh të futbollit në botë
Autoriteti Portual i Massachusetts theu zyrtarisht një Rekord Botëror Guinness duke krijuar një top futbolli me diametër 47.9 metra.
Topi i futbollit, i instaluar në Piers Park II në East Boston, u miratua nga Guinness World Records dhe zyrtarisht mori titullin e topit më të madh të futbollit në botë nga një top prej 39.98 metrash i krijuar në Katar në vitin 2013.
Topi, i krijuar nga Britten, Inc. dhe Creative Inflatables në Ohio, feston ndeshjet e Kupës së Botës FIFA që do të luhen në stadiumin e Bostonit në Foxborough në qershor dhe korrik.
Topi masiv i futbollit do të jetë në ekspozitë për publikun deri më 18 qershor.
Zyrtarët thanë se materialet e përdorura për të krijuar topin do të riciklohen. /Telegrafi/
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