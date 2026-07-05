SHBA-të presin që udhëheqësit e NATO-s të diskutojnë sigurinë e Ngushticës së Hormuzit në samit në Ankara
Administrata Trump pret që siguria në Ngushticën e Hormuzit të jetë ndër temat e diskutuara nga udhëheqësit e NATO-s kur të mblidhen këtë javë në Ankara, Turqi, tha të dielën një zyrtar i lartë amerikan.
"Unë besoj me siguri se Ngushtica e Hormuzit dhe mbrojtja e trafikut detar që kalon atje do të jetë një temë që do të ngrihet në diskutim", tha një zyrtar i lartë amerikan, transmeton Telegrafi.
Zyrtari tha se disa aleatë të NATO-s kanë shprehur gatishmërinë për të kontribuar në përpjekjet e sigurisë detare, por argumentuan se shumë "nuk kanë anijet ose asetet e nevojshme për të kontribuar në një përpjekje kuptimplote detare".
Zyrtari shtoi se mesazhi më i gjerë i administratës për aleatët mbetet i përqendruar në rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes dhe gatishmërisë ushtarake.
"Ky është gjithmonë konteksti në të cilin po punojmë tani, ndërsa u bëjmë presion aleatëve tanë që të jenë më të aftë dhe të investojnë në mbrojtjen e tyre, dhe për këtë arsye në mbrojtjen kolektive", thanë ata.
Presidenti Donald Trump pritet të niset të hënën në mbrëmje për samitin e NATO-s në Ankara. /Telegrafi/