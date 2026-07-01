SHBA-të dhe Irani fillojnë bisedime teknike për të siguruar marrëveshje paqeje dhe rifillimin e transportit detar
SHBA-të dhe Irani zhvilluan bisedime teknike në Doha të mërkurën, ndërsa kërkojnë të bien dakord mbi rrjedhën e transportit detar përmes Ngushticës së Hormuzit dhe të sigurojnë një armëpushim të qëndrueshëm, tha një burim me njohuri të drejtpërdrejta të bisedimeve dhe një zyrtar iranian.
Dhëndri i presidentit të SHBA-së, Donald Trump, Jared Kushner dhe i dërguari Steve Witkoff u takuan me kryeministrin e Katarit - një ndërmjetës në bisedime së bashku me Pakistanin - për të hedhur themelet për negociatat, por nuk do të merrnin pjesë vetë në diskutime, tha burimi me njohuri të drejtpërdrejta të bisedimeve, transmeton Telegrafi.
Bisedimet bazohen në një marrëveshje të përkohshme prej 14 pikash të nënshkruar muajin e kaluar që kishte për qëllim të ndalonte luftën që filloi me sulmet SHBA-Izrael ndaj Iranit në shkurt dhe të rihapte Ngushticën e Hormuzit, ndërsa caktonte 60 ditë negociata për një marrëveshje të përhershme paqeje.
Megjithatë, SHBA-të dhe Irani janë debatuar publikisht mbi kuptimin e paktit të përkohshëm, duke çuar në sulme ushtarake kokë më kokë gjatë javës së kaluar.
Irani është i vendosur të fitojë njohjen ndërkombëtare të kontrollit të tij mbi ngushticën dhe aftësinë e tij për të vendosur tarifa për anijet që hyjnë ose dalin nga Gjiri, edhe nëse duhet ta bëjë këtë me forcë, thanë të mërkurën dy burime të larta iraniane.
Trafiku ka rifilluar pjesërisht përmes ngushticës, e cila trajtonte një të pestën e tregtisë globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm para luftës. /Telegrafi/