SHBA sulmon Iranin pas mbylljes së Ngushticës së Hormuzit
Ushtria amerikane ka kryer sulme kundër objektivave iraniane, ka konfirmuar Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM).
Thuhet se një raund i tretë sulmesh këtë javë filloi pasi forcat e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit sulmuan një anije kontejnerësh me flamur të Qipros.
"Një anëtar civil i ekuipazhit mungon dhe anija nuk është në gjendje të vazhdojë udhëtimin për shkak të një zjarri në bord dhe dëmtimeve të konsiderueshme në dhomën e motorit”, deklaroi CENTCOM.
"Shtetet e Bashkuara po imponojnë një kosto të rëndë duke vazhduar të degradojnë aftësinë e Iranit për të sulmuar marinarët civilë dhe anijet tregtare që kalojnë lirshëm nëpër ngushticë”, shtoi ajo.
Shpërthime ishin raportuar në Iranin jugor nga Press TV e Iranit.
Transmetuesi shtetëror iranian IRIB ka raportuar shpërthime në Bandar Abbas, Sirik dhe ishullin Qeshm - të cilat kanë pamje nga Ngushtica e Hormuzit.
Garda Revolucionare e Iranit tha më parë se ngushtica do të mbyllet deri në njoftim të mëtejshëm dhe konfirmoi se kishte goditur një anije. /Telegrafi/