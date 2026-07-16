SHBA miraton shitjen e mundshme të armëve Arabisë Saudite me vlerë 1.96 miliard dollarë
SHBA miratoi shitjen e mundshme të Sistemeve të Armëve të Vrasjes me Precizion të Avancuar për Arabinë Saudite në një marrëveshje me vlerë 1.96 miliard dollarë (rreth 1.7 miliard euro), tha Departamenti i Shtetit të mërkurën.
"Kjo shitje e propozuar do të mbështesë objektivat e politikës së jashtme dhe të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara duke përmirësuar sigurinë e një Aleati të Madh jo-NATO që është një forcë për stabilitet politik dhe përparim ekonomik në Rajonin e Gjirit", tha Departamenti i Shtetit në një njoftim, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Siç theksohet më tej, shitja do të përmirësojë gjithashtu aftësinë e Arabisë Saudite për të penguar kërcënimet aktuale dhe të ardhshme duke forcuar mbrojtjen e saj të atdheut dhe duke përmirësuar ndërveprimin me forcat amerikane dhe forcat e tjera rajonale dhe të NATO-s, shtoi Departamenti i Shtetit.
"Shitja e propozuar do të shtojë gjithashtu avionët operativë të Arabisë Saudite dhe do të përmirësojë aftësinë e saj të vetëmbrojtjes ajër-ajër dhe ajër-tokë".
Kontraktori kryesor do të jetë BAE Systems dhe 15 përfaqësues të tjerë të qeverisë amerikane dhe 15 përfaqësues të kontraktorëve amerikanë do të dërgohen në Arabinë Saudite për "një periudhë të zgjatur për të mbështetur programin dhe rishikimet teknike, plus trajnimin dhe mbështetjen e mirëmbajtjes në vend". /Telegrafi/