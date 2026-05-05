SHBA kujton nisjen e ndërtimit të ambasadës në Prishtinë, thekson bashkëpunimin
Ambasada e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Prishtinë ka përkujtuar 11-vjetorin e nisjes së punimeve për ndërtimin e kompleksit të ri diplomatik, duke e cilësuar atë si një simbol të partneritetit mes dy vendeve.
“Më këtë ditë, 11 vjet më parë, Shtetet e Bashkuara nisën zyrtarisht ndërtimin e kompleksit të ri të ambasadës në Prishtinë. Kosova ka një nga ndërtesat më moderne të ambasadave amerikane në botë – një simbol i partneritetit diplomatik dhe bashkëpunimit mes dy vendeve tona”, thuhet në njoftim.
“Dizajni inovativ dhe i sigurt i ndërtesës përfshiu shumë punëtorë dhe arkitektë lokalë gjatë procesit të ndërtimit”, theksohet më tej në postim.
Ambasada amerikane në Prishtinë konsiderohet një nga investimet më të rëndësishme diplomatike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Kosovë, duke reflektuar marrëdhëniet e ngushta ndërmjet dy shteteve. /Telegrafi/