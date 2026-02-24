SHBA kap anijen e tretë të naftës në oqeanin Indian që ishte nën sanksione
Forcat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë ndaluar anijen e tretë të naftës që ishte nën sanksione ndërkombëtare.
Anija quhet Bertha, ajo lundronte nën një flamur të Ishujve Kuk, dhe është ndjekur nga forcat amerikane nga ujërat e Karaibeve deri në Oqeanin Indian, sipas Pentagonit.
Forcat amerikane kryen një operacion të paqetë të ndalimit dhe ngjitjes në anije gjatë natës, duke thënë se Bertha po shkelte sanksionet e vendosura dhe po përpiqej t’i shmangej mbikëqyrjes.
Anija ishte nën sanksione të SHBA-së që nga janari 2020, për shkak të lidhjeve me tregtinë e paligjshme të naftës dhe firmës menaxhuese ndërkombëtare, sipas Zyrës për Kontrollin e Aseteve të Huaja të Departamentit të Thesarit amerikan.
Pentagoni tha se ai ishte të treti anije e kapur në këtë lloj operacioni, pas ndërhyrjeve të mëparshme ndaj dy tankerëve të tjerë nën sanksione – Aquila II dhe Marinera – që janë ndaluar në operacione të veçanta gjatë muajve të fundit.
Sipas Pentagonit, operacioni është pjesë e përpjekjeve amerikane për të ndaluar transportet e paligjshme të naftës që tentojnë të shmangin sanksionet ndërkombëtare dhe vazhdojnë të operojnë në shkallë globale. /Telegrafi/