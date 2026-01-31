Zyrtarë amerikanë thuhet se kanë paralajmëruar një aleat rajonal se një sulm ushtarak potencial kundër Iranit mund të fillojë që të dielën.

Sipas këtyre raportimeve, operacioni i mundshëm nuk do të ishte vetëm kundër infrastrukturës bërthamore ose raketore, por edhe kundër udhëheqjes së vetë Iranit, raportojnë mediat.

Presidenti amerikan, Donald Trump, sipas këtyre pretendimeve, i ka dhënë Iranit një “afat për një marrëveshje”, dhe komentet e tij janë interpretuar në Uashington si shenjë se opsioni ushtarak mbetet një mundësi aktive nëse dështojnë përpjekjet diplomatike.

Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) gjithashtu ka lëshuar një paralajmërim ndaj Iranit para ushtrimeve ushtarake të planifikuara në Sundin e Hormuzit, duke thënë se manovrat që kërcënojnë forcat amerikane nuk do të tolerohen.

Nga ana iraniane, një këshilltar i Liderit Suprem, Ayatollah Ali Khamenei, ka paralajmëruar se çdo sulm ndaj Iranit mund të shkaktojë goditje edhe brenda Izraelit, duke ngritur frikën e një eskalimi më të gjerë rajonal.

Ndryshe, SHBA-ja tashmë ka dërguar disa aeroplanë mbajtëse luftarake në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/

