SHBA-ja mund të nisë një sulm kundër Iranit të dielën
Zyrtarë amerikanë thuhet se kanë paralajmëruar një aleat rajonal se një sulm ushtarak potencial kundër Iranit mund të fillojë që të dielën.
Sipas këtyre raportimeve, operacioni i mundshëm nuk do të ishte vetëm kundër infrastrukturës bërthamore ose raketore, por edhe kundër udhëheqjes së vetë Iranit, raportojnë mediat.
Presidenti amerikan, Donald Trump, sipas këtyre pretendimeve, i ka dhënë Iranit një “afat për një marrëveshje”, dhe komentet e tij janë interpretuar në Uashington si shenjë se opsioni ushtarak mbetet një mundësi aktive nëse dështojnë përpjekjet diplomatike.
Reporter: Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal?
Trump: Only they know for sure. pic.twitter.com/t21ECDqxdM
— Clash Report (@clashreport) January 30, 2026
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) gjithashtu ka lëshuar një paralajmërim ndaj Iranit para ushtrimeve ushtarake të planifikuara në Sundin e Hormuzit, duke thënë se manovrat që kërcënojnë forcat amerikane nuk do të tolerohen.
Nga ana iraniane, një këshilltar i Liderit Suprem, Ayatollah Ali Khamenei, ka paralajmëruar se çdo sulm ndaj Iranit mund të shkaktojë goditje edhe brenda Izraelit, duke ngritur frikën e një eskalimi më të gjerë rajonal.
Ndryshe, SHBA-ja tashmë ka dërguar disa aeroplanë mbajtëse luftarake në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/
CENTCOM messaging to Iran:
An F/A-18E Super Hornet jet launched from USS Abraham Lincoln in the Arabian Sea. pic.twitter.com/Y10F4DnB1i
— Clash Report (@clashreport) January 30, 2026