SHBA godet Iranin për të shtatën natë radhazi, CENTCOM: Po dobësojmë kapacitetet ushtarake të Teheranit
Shtetet e Bashkuara kanë nisur një tjetër seri sulmesh ajrore kundër Iranit, duke shënuar natën e shtatë radhazi të operacioneve ushtarake, njoftoi Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM).
Në një deklaratë të publikuar në platformën X, CENTCOM konfirmoi se sulmet vazhdojnë me objektiv dobësimin e kapaciteteve ushtarake iraniane.
“Sulmet janë të dizajnuara për të vazhduar degradimin e aftësive ushtarake të Iranit, sipas udhëzimeve të Komandantit të Përgjithshëm”, thuhet në deklaratën e ushtrisë amerikane.
Ushtria amerikane nuk ka dhënë menjëherë detaje për numrin e objektivave të goditura, vendndodhjet apo dëmet e shkaktuara nga sulmet e fundit.
Fushata e sulmeve vjen në një periudhë të tensioneve të larta mes Uashingtonit dhe Teheranit, ndërsa të dyja palët kanë qenë të përfshira në përplasje ushtarake dhe përpjekje diplomatike për të menaxhuar krizën.
Sipas zyrtarëve amerikanë, operacionet synojnë të kufizojnë aftësitë e Iranit për të zhvilluar dhe përdorur kapacitete ushtarake që mund të kërcënojnë interesat e SHBA-së dhe aleatëve të saj në rajon. Ndërkohë, autoritetet iraniane kanë kritikuar sulmet amerikane dhe kanë paralajmëruar pasoja për vazhdimin e operacioneve ushtarake. /Telegrafi/