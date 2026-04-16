SHBA gati të rifillojë luftimet me Iranin në çdo moment
Duke i dhënë fund fjalimit, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, u zotua se SHBA-të janë "të përgatitura dhe të mbushura me energji".
Më pas, gjenerali Dan Caine njoftoi se ushtria amerikane është "e gatshme të rifillojë operacionet e mëdha luftarake në çdo moment".
Raportohet se ekziston një armëpushim në fuqi midis SHBA-së dhe Iranit, por ai do të skadojë më 22 prill, pa ndonjë zgjatje të qartë të përcaktuar ende.
Sipas Caine, përpjekjet e Operacionit Epic Fury, emri amerikan për luftën kundër Iranit, vendosën kushtet për këtë armëpushim.
SHBA-të, dhe veçanërisht presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kanë lëshuar shpesh kërcënime ndaj Iranit gjatë gjithë luftimeve.
Ndryshe, Hegseth i ka dërguar një paralajmërim të fortë Iranit, duke thënë "po ju vëzhgojmë".
Ai shtoi se ushtria e Iranit duhet të "zgjedhë me mençuri", përpara se t'i kujtojë Teheranit se "aftësitë tona nuk janë të njëjta". /Telegrafi/