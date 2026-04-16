Duke i dhënë fund fjalimit, Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth, u zotua se SHBA-të janë "të përgatitura dhe të mbushura me energji".

Më pas, gjenerali Dan Caine njoftoi se ushtria amerikane është "e gatshme të rifillojë operacionet e mëdha luftarake në çdo moment".

Raportohet se ekziston një armëpushim në fuqi midis SHBA-së dhe Iranit, por ai do të skadojë më 22 prill, pa ndonjë zgjatje të qartë të përcaktuar ende.

Hegseth mesazh për Iranin: Po ju vëzhgojmë, zgjidhni me mençuri

Sipas Caine, përpjekjet e Operacionit Epic Fury, emri amerikan për luftën kundër Iranit, vendosën kushtet për këtë armëpushim.

SHBA-të, dhe veçanërisht presidenti i SHBA-së, Donald Trump, kanë lëshuar shpesh kërcënime ndaj Iranit gjatë gjithë luftimeve.

Ndryshe, Hegseth i ka dërguar një paralajmërim të fortë Iranit, duke thënë "po ju vëzhgojmë".

Ai shtoi se ushtria e Iranit duhet të "zgjedhë me mençuri", përpara se t'i kujtojë Teheranit se "aftësitë tona nuk janë të njëjta". /Telegrafi/

