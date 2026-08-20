SHBA dërgon një tjetër aeroplanmbajtëse në Lindjen e Mesme, ndërsa rriten shqetësimet për ekuipazhin e USS Abraham Lincoln
Një grup i ri aeroplanmbajtëse i Marinës amerikane, i udhëhequr nga aeroplanmbajtësja USS George Washington, ka mbërritur në Lindjen e Mesme, njoftoi të enjten ushtria amerikane, në një kohë kur Uashingtoni po përballet me tensione të vazhdueshme me Iranin dhe pas kritikave për kushtet në bordin e një tjetër aeroplanmbajtëseje amerikane.
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), e cila mbikëqyr operacionet ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, bëri të ditur se grupi i aeroplanmbajtëses George Washington ndodhet tashmë në zonën e përgjegjësisë së saj, pas mbërritjes një ditë më parë, transmeton Telegrafi.
Vendosja vjen në një moment veçanërisht të ndjeshëm për Pentagonin. USS Abraham Lincoln, e cila është dislokuar që nga nëntori i vitit 2025, është përballur me raportime shqetësuese për përkeqësimin e kushteve të jetesës së ekuipazhit dhe probleme të shëndetit mendor.
Raportime në mediat amerikane, duke përfshirë publikime të specializuara ushtarake, kanë cituar familjarë të pjesëtarëve të ekuipazhit, të cilët pretendojnë se kushtet në bordin e anijes janë përkeqësuar ndjeshëm gjatë dislokimit të zgjatur.
Madje janë raportuar edhe disa raste të tentativave për vetëvrasje. Sipas dëshmive të publikuara në media, dy marinarë dyshohet se kanë tentuar të hidhen në det.
Ushtria amerikane ka konfirmuar se një marinar që ra në det më 3 gusht u shpëtua. Sekretari në detyrë i Marinës amerikane, Hung Cao, tha se një numër i vogël rastesh të shëndetit mendor ishin trajtuar, duke theksuar se nuk kishte pasur humbje jete.
Megjithatë, Cao akuzoi mediat se po përpiqeshin t'i paraqisnin ushtarët amerikanë si “viktima”.
Çështja ka tërhequr edhe vëmendjen e ligjvënësve amerikanë. Demokratët në Kongres kanë kërkuar një hetim mbi kushtet e ekuipazhit dhe menaxhimin e dislokimit të gjatë.
Presidenti Donald Trump, i pyetur javën e kaluar për shqetësimet lidhur me kushtet në USS Abraham Lincoln, i minimizoi raportimet dhe tha se anija shumë shpejt do të zëvendësohej nga një aeroplanmbajtëse tjetër.
“Anija po lëviz tani ose shumë shpejt dhe po zëvendësohet me një anije shumë të ngjashme”, deklaroi Trump.
Eksperti Jonathan Schroden, drejtues i kërkimeve në Center for Naval Analyses, tha për AFP se grupet amerikane të aeroplanmbajtëseve zakonisht planifikohen për dislokime rreth gjashtëmujore, ndër të tjera për shkak të ndikimit që qëndrimet e gjata kanë mbi mirëqenien e marinarëve.
Ndërkohë, USS George Washington, e cila ishte e bazuar në Japoni dhe operonte në Paqësor, tashmë është zhvendosur drejt Lindjes së Mesme. Kjo do të thotë se për momentin SHBA-ja nuk ka më një aeroplanmbajtëse në atë rajon të Paqësorit.
USS Abraham Lincoln ishte nisur nga Kalifornia në nëntor 2025 për operacione në Detin e Kinës Jugore, por më vonë u ridrejtua drejt Lindjes së Mesme, përpara sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit që nisën në fund të shkurtit.
Mbërritja e George Washington në Lindjen e Mesme vjen ndërsa SHBA-ja dhe Irani mbeten në një përplasje të tensionuar për kontrollin e Ngushticës së Hormuzit dhe programin bërthamor iranian, duke e bërë praninë e fuqishme detare amerikane në rajon një faktor kyç në zhvillimet e ardhshme. /Telegrafi/