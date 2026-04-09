Serbia vazhdon viktimizimin në Këshillin e Sigurimit për serbët në Kosovë
Kreu i diplomacisë serbe, Marko Gjuriq, në seancën e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka deklaruar se roli i UNMIK-ut duhet të forcohet, duke kritikuar zërat që kërkojnë mbylljen e këtij misioni.
Sipas tij, prania dhe mandati i UNMIK-ut mbeten të domosdoshme për stabilitetin në terren dhe për adresimin e situatës në Kosovë.
Gjuriq ka folur edhe për gjendjen e serbëve në Kosovë, duke pretenduar se ata, sipas tij, po trajtohen si “të tjerët” nën qeverisjen e kryeministrit Albin Kurti.
Ai ka thënë se Kombet e Bashkuara nuk duhet të heshtin për këtë çështje.
“Ajo që ndodh në Kosovë sot është çështje e përgjegjësisë së përbashkët në provën e kredibilitetit të rendit ndërkombëtar. Faktet janë shqetësuese”, ka deklaruar Gjuriq, pa ofruar argumente konkrete.
Ai ka ngritur gjithashtu shqetësimin për atë që e ka quajtur “eksod” të serbëve nga Kosova, duke kërkuar që kjo, sipas tij, të ndalet.
Në fjalën e tij në KS të OKB-së, Gjuriq ka kërkuar edhe themelimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe.
