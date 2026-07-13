Senatori Lindsey Graham vdiq nga një këputje e aortës
Senatori amerikan Lindsey Graham vdiq nga një "diseksion i aortës" i shkaktuar nga sëmundja kardiovaskulare, sipas një gjetjeje paraprake nga mjeku ligjor i Uashingtonit.
Një diseksion i aortës është një këputje në arterien kryesore që çon gjak në trup, transmeton Telegrafi.
Graham, një aleat i ngushtë republikan i presidentit Donald Trump, vdiq në moshën 71 vjeç të shtunën në mbrëmje.
I zgjedhur në Senat në vitin 2002, politikani i Karolinës së Jugut ishte një nga zërat më me ndikim të Uashingtonit në politikën e jashtme, duke nxitur shpesh ndërhyrjen ushtarake amerikane jashtë shtetit.
Zëdhënësi i Graham tha se certifikata e vdekjes do të ishte në pritje derisa të finalizoheshin "të gjitha testet toksikologjike dhe mikroskopike".
Senatori sapo ishte kthyer nga një udhëtim në Kiev të Ukrainës, ku u takua me presidentin Volodymyr Zelensky të premten.
Zelensky tha se ishte "thellësisht i trishtuar" nga vdekja e Graham, duke shkruar në X: "Lindsey ishte një mbrojtës i vërtetë i lirisë dhe vlerave që e bëjnë botën tonë më të sigurt".
Graham ishte i njohur për qëndrimin e tij ndërhyrës në politikën e jashtme dhe kishte mbështetur fuqimisht luftën në Iran.
Muajin e kaluar, ai i tha CBS se SHBA-të do ta "shkatërronin" Iranin nëse nuk i nënshtrohej kontrollit amerikan të Ngushticës së Hormuzit.
Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha të dielën: "Lindsey e kuptoi se siguria e Izraelit dhe Amerikës është e pandashme".
Izraeli humbi "një nga miqtë e tij më të mëdhenj", shtoi ai.
Graham më parë kishte qenë kritik i Trump dhe, përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit 2016, tha: "Nëse e emërojmë Trumpin, do të shkatërrohemi... dhe do ta meritojmë".
Megjithatë, ai votoi kundër dënimit të Trumpit në gjyqin e tij të vitit 2021 për shkarkim dhe mbështeti zgjedhjen e Trumpit në vitin 2024. /Telegrafi/