Senatori i fuqishëm kërcënon partinë: Nëse ndërpritet ndihma për Izraelin, do t'i braktis demokratët
Senatori demokrat nga Pensilvania, John Fetterman, ka deklaruar se do të largohej nga Partia Demokratike nëse ajo do ta bënte pjesë të programit të saj politik ndërprerjen e ndihmës ushtarake për Izraelin.
Ai theksoi se nuk ka plane të largohet për momentin, por se një qëndrim zyrtarisht kundër Izraelit do të ishte "vija e kuqe" për të.
Duke folur në një aktivitet të organizuar nga The Hill dhe NewsNation, Fetterman tha se mbështetja e tij për Izraelin buron nga ajo që e quajti "qartësi morale" dhe paralajmëroi se nuk do të qëndronte në një parti që, sipas tij, do të shndërrohej në "parti anti-Izrael".
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Deklarata e tij vjen në një kohë kur brenda Partisë Demokratike po thellohen ndarjet për politikën amerikane ndaj Izraelit.
Këtë javë, 103 ligjvënës demokratë në Dhomën e Përfaqësuesve votuan në favor të një amendamenti për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliardë dollarësh për Izraelin, megjithëse propozimi u rrëzua me shumicë votash.
Fetterman, i njohur si një nga mbështetësit më të fortë të Izraelit në radhët e demokratëve, kritikoi krahun progresist të partisë për qëndrimet e tij ndaj konfliktit në Lindjen e Mesme.
Megjithatë, ai theksoi se vazhdon të mbështesë politikat tradicionale demokratike për çështje të tilla si të drejtat e abortit, të drejtat e komunitetit LGBTQ+, legalizimin e kanabisit dhe mbrojtjen e punëtorëve, duke përjashtuar mundësinë e kalimit te republikanët. /Telegrafi/