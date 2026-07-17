ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Senatori demokrat nga Pensilvania, John Fetterman, ka deklaruar se do të largohej nga Partia Demokratike nëse ajo do ta bënte pjesë të programit të saj politik ndërprerjen e ndihmës ushtarake për Izraelin.

Ai theksoi se nuk ka plane të largohet për momentin, por se një qëndrim zyrtarisht kundër Izraelit do të ishte "vija e kuqe" për të.

Duke folur në një aktivitet të organizuar nga The Hill dhe NewsNation, Fetterman tha se mbështetja e tij për Izraelin buron nga ajo që e quajti "qartësi morale" dhe paralajmëroi se nuk do të qëndronte në një parti që, sipas tij, do të shndërrohej në "parti anti-Izrael".

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Deklarata e tij vjen në një kohë kur brenda Partisë Demokratike po thellohen ndarjet për politikën amerikane ndaj Izraelit.

Këtë javë, 103 ligjvënës demokratë në Dhomën e Përfaqësuesve votuan në favor të një amendamenti për ndërprerjen e ndihmës ushtarake prej 3.3 miliardë dollarësh për Izraelin, megjithëse propozimi u rrëzua me shumicë votash.

Fetterman, i njohur si një nga mbështetësit më të fortë të Izraelit në radhët e demokratëve, kritikoi krahun progresist të partisë për qëndrimet e tij ndaj konfliktit në Lindjen e Mesme.

Megjithatë, ai theksoi se vazhdon të mbështesë politikat tradicionale demokratike për çështje të tilla si të drejtat e abortit, të drejtat e komunitetit LGBTQ+, legalizimin e kanabisit dhe mbrojtjen e punëtorëve, duke përjashtuar mundësinë e kalimit te republikanët. /Telegrafi/

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