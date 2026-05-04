Sela për hyrjen në qeveri: Badenteri në Gjykatën Kushtetuese është kusht
Kryetari i njërit krah të Aleancës për Shqiptarët, Zijadin Sela, reagoi ndaj deklaratave të fundit të njërit prej udhëheqësve të VLEN, Izet Mexhitit, në lidhje me mundësinë e pjesëmarrjes së tij dhe të subjektit të tij politik në Qeveri.
Sela tha se çdo diskutim rreth përfshirjes së mundshme në degën ekzekutive duhet të bazohet në parime të qarta politike dhe kushte specifike. Ai theksoi se për grupin e tij politik, përparësi mbetet zbatimi konsistent i parimit të Badinterit në Gjykatën Kushtetuese.
Sipas tij, ky është një mekanizëm kyç për sigurimin e barazisë dhe përfaqësimit të drejtë të komuniteteve jo-shumicë në vend. Sela shtoi se pa përmbushur këtë kusht, nuk mund të arrihet asnjë marrëveshje për hyrjen në Qeveri.
"Ne kemi kujdes për imazhin tonë, nuk vlerësojmë që në qeveri hyhet për të marrë ministra. Në qeveri hyhet për të realizuar pika programore nga premtimet që janë bërë para qytetarëve. Ne jemi të interesuar të diskutojmë për disa tema, siç janë ndryshimet kushtetuese, heqja e 20-përqindëshit, bandenteri në Gjykatën Kushtetuese. Me veprimet e fundit që bëri Gjykata Kushtetuse, u pa që nuk është kompletuar ideja e majorizimit ose mbivotimit nga ana e maqedonasve. Kupola e vendimmarrjes për çdo ligj, në mënyrë që të jenë të mbrojtura ato ligje që mbrojnë shqiptarët, duhet të jetë bandenteri në Gjykatën Kushtetuese", tha Sela duke folur për hyrjen e mundshme në qeveri.
Nga ana tjetër, Izet Mexhiti deklaroi më parë se ka komunikime dhe diskutime rreth mundësisë së bashkimit të Selës me koalicionin qeveritar, duke deklaruar se "pulsi po ndihet" për një zhvillim të tillë politik.
Ai tregoi se dera për këtë opsion është e hapur dhe se diskutimet janë duke u zhvilluar në nivele të shumëfishta, duke njoftuar ndryshime të mundshme brenda kuadrit të ristrukturimit të ardhshëm të qeverisë, si dhe rotacionet e personelit dhe departamenteve./Telegrafi/