Sekuestrohen mbi 3 kg heroinë dhe mbi 6 kg marihuanë, arrestohen dy të dyshuar – vlera në treg e lëndëve narkotike rreth 80 mijë euro
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë kontrollit të një veture me targa të Maqedonisë së Veriut kanë gjetur mbi 3 kilogramë heroinë dhe mbi 6 marihuanë.
Rasti ka ndodhur të premten, në ora 20:30.
“Hetuesit policorë nga Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Narkotikë-Njësia Ferizaj, në koordinim dhe bashkëpunim me AKI-në dhe të ndihmuar nga njësi policore të trafikut-autostradës, më 30 janar 2026, rreth orës 20:30, në autostradë segmenti Doganaj-Kaçanik, kanë ndaluar për kontroll një veturë me targa të Maqedonisë së Veriut, nën dyshimin se me atë veturë po kryhej trafikim me lëndë narkotike”, thuhet në njoftim.
Në veturë janë hasur dy persona meshkuj, shtetas të Maqedonisë së Veriut. Gjatë kontrollit të veturës janë gjetur dhe sekuestruar në cilësi të provave materiale:
• 20 paketime me substancë, dyshohet të jetë narkotike e llojit marihuanë, me peshë 6.4 kg;
• 6 paketime me substancë, dyshohet të jetë narkotike e llojit heroinë, me peshë 3.2 kg;
• Dy telefona mobil dhe
• Një veturë
Vlerësohet se çmimi i tregut të kësaj sasie të lëndëve narkotike sillet rreth 80 mijë euro.
Të gjitha veprimet lidhur me rastin, janë ndërmarrë në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore Ferizaj, me aktvendim të prokurorit kujdestar, pas interevistimit dy të dyshuarit janë ndaluar deri në 48 orë. /Telegrafi/