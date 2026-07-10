Seanca për vrasjen në Gllogjan nën masa të rrepta sigurie
Pas gati pesë vitesh mbledhje provash, në Gjykatën Themelore të Pejës, pas pak nis seanca ku do të shpallet aktgjykimi për vrasjen e trefishtë në Gllogjan të Deçanit.
Për këtë rast, në bankën e të akuzuarve ndodhen Halil Mehmetaj, Kreshnik Mehmetaj dhe Kastriot Mehmetaj, të cilët akuzohen në lidhje me vrasjen e trefishtë.
Më 26 nëntor 2021, në fshatin Gllogjan të Deçanit, një person i armatosur qëlloi me armë zjarri drejt një autobusi që po bartte nxënës.
Nga ky sulm humbën jetën tre persona: shoferi i autobusit, Gani Gjokaj, si dhe dy nxënësit, Ledion Kadrijaj (17 vjeç) dhe Dionis Lleshi (16 vjeç).
Gjatë sulmit, u plagosën edhe disa nxënës të tjerë. /KP/
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