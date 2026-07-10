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Pas gati pesë vitesh mbledhje provash, në Gjykatën Themelore të Pejës, pas pak nis seanca ku do të shpallet aktgjykimi për vrasjen e trefishtë në Gllogjan të Deçanit.

Për këtë rast, në bankën e të akuzuarve ndodhen Halil Mehmetaj, Kreshnik Mehmetaj dhe Kastriot Mehmetaj, të cilët akuzohen në lidhje me vrasjen e trefishtë.

Vrasja e trefishtë në Gllogjan, sot shpallet aktgjykimi

Më 26 nëntor 2021, në fshatin Gllogjan të Deçanit, një person i armatosur qëlloi me armë zjarri drejt një autobusi që po bartte nxënës.

Nga ky sulm humbën jetën tre persona: shoferi i autobusit, Gani Gjokaj, si dhe dy nxënësit, Ledion Kadrijaj (17 vjeç) dhe Dionis Lleshi (16 vjeç).

Gjatë sulmit, u plagosën edhe disa nxënës të tjerë. /KP/

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