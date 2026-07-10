Vrasja e trefishtë në Gllogjan, sot shpallet aktgjykimi
Në Gjykatën Themelore në Pejë sot do të shpallet aktgjykimi për vrasjen e trefishtë në Gllogjan, rasti i ndodhur në vitin 2021.
Sipas njoftimit, aktgjykimi do të shpallet me fillim nga ora 14:30.
Për vrasjen e trefishtë akuzohen Halil Mehmetaj, Kreshnik Mehmetaj dhe Kastriot Mehmetaj.
Në këtë rast kishin mbetur të vrarë dy nxënës dhe shoferi i autobusit, teksa ishte shtënë me armë zjarri ndaj autobusit që barte udhëtarët në fshatin Gllogjan të Deçanit. /Telegrafi/
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