Samsung humb mbi 100 miliardë dollarë në vlerë tregu pavarësisht fitimit rekord të nxitur nga inteligjenca artificiale
Gjiganti i teknologjisë së Koresë së Jugut, Samsung, tha të martën se pret një fitim operativ prej rreth 89.4 trilionë won (51 miliardë euro) për tremujorin prill-qershor, afërsisht nëntëmbëdhjetë herë më shumë se 4.7 trilionë won (2.7 miliardë euro) që fitoi një vit më parë dhe më shumë sesa fitoi në tre vitet e mëparshme së bashku.
Shifrat e jashtëzakonshme pasqyrojnë të njëjtën forcë që po riformëson industrinë e memories në mbarë botën: gara për të ndërtuar qendra të të dhënave të IA-së i ka shtyrë çmimet e çipave në nivele rekord, transmeton Telegrafi.
Sipas Citi Research, çmimet mesatare të shitjes për memorien DRAM u rritën me 44% nga tremujori në tremujor, dhe për flash-in NAND me 53%, pasi kërkesa për IA u përhap përtej memories së specializuar me gjerësi të lartë bande në çipat konvencionalë që përdoren në telefona, servera dhe PC, me klientët që tani ndjekin kontrata furnizimi afatgjata.
Vlerësimi i tejkaloi parashikimet e analistëve, por tregu, larg festimit, shiti. Aksionet e Samsung ranë me mbi 10% para se të mbylleshin me gati 7% më poshtë, duke tërhequr poshtë rivalin SK Hynix dhe indeksin më të gjerë Kospi me vete.
Aksionet e Samsung janë më shumë se dyfishuar vetëm këtë vit, kështu që një tremujor historik ishte tashmë i vlerësuar, dhe produktet lokale të ETF-ve që ndjekin aksionet i kanë bërë ato të prirura ndaj lëvizjeve të mëdha.
Kishte gjithashtu një të metë në shifra, pasi të ardhurat prej 171 trilionë uonësh (97.6 miliardë euro), megjithëse 129% më të larta nga viti në vit, erdhën pak më poshtë parashikimeve.
"Ne besojmë se humbja e lehtë e të ardhurave u nxit kryesisht nga rritjet më të moderuara të çmimeve të DRAM sesa pritej, të cilat me shumë gjasa i trembën investitorët të cilët po vlerësojnë gjithnjë e më shumë forcën strukturore në çmimet e memories", tha Jing Jie Yu, një analist në Morningstar. Gjithçka varet nga qëndrueshmëria.
Investitorët po pyesin gjithnjë e më shumë nëse gjigantët e teknologjisë që financojnë ndërtimin e IA-së mund të përballojnë shpenzimet e tyre pa grumbulluar borxhe kundrejt një pagese që mbetet e paprovuar, shqetësimi pas shitjes së çipave të javës së kaluar në të gjithë Azinë.
Samsung publikon rezultatet e tij të plota, me një ndarje sipas divizionit, më 30 korrik, një raport që tregu do të kërkojë të dhëna nëse bumi është strukturor apo thjesht një cikël tjetër memorieje që po i afrohet kulmit të tij. /Telegrafi/