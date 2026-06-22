Sali: VLEN është gati, por është kundër zgjedhjeve të parakohshme që ato të mbahen me çdo kusht
Partia Vlen është gati për zgjedhje, veçanërisht pas rezultatit pozitiv të zgjedhjeve lokale, thotë Zëvendëskryeministri i Parë dhe Ministri i Çështjeve Evropiane, Bekim Sali.
Sali vlerëson se qytetarët presin të shohin përmbushjen e asaj që u premtua.
Në mbështetje të tezës se nuk kanë frikë nga zgjedhjet në asnjë moment, Sekretari i Përgjithshëm i Vlen thotë se ata menaxhojnë 10 komuna dhe ky fakt është një pikënisje e mirë ndryshe nga kundërshtarët e tyre që janë në opozitë. Megjithatë, nëse bëhet një krahasim midis asaj nëse dhe sa nevojiten zgjedhje tani, me pritjet e qytetarëve, ai thotë se sipas mendimit të tij, gjithçka që është një nevojë reale për qytetarët duhet të realizohet.
I pyeturs se OBRM-PDUKM mund të ketë një interes të ndryshëm nga VLEN dhe mund të dëshirojë të shkojë në zgjedhje të parakohshme, Sali tha pavarësisht interesit të OBRM-PDUKM, tani po flasim për bllokun shqiptar, si Vlen, po flasim për atë se cilat janë pritjet e qytetarëve.
Kur u pyet se çfarë do të ndodhte nëse kryeministri Hristijan Mickoski do të thoshte se do të shkonim në zgjedhje dhe menjëherë pas kësaj do të zbatonim Kornizën Negociuese me Bashkimin Evropian, Saliu tha se nëse do të kishte një moment të ri politik që do të ndryshonte dinamikën e zhvillimit në vend dhe nëse kjo do të ishte e rëndësishme për shtetin, sigurisht që do të ishim të gatshëm.
"Megjithatë, fakti që ne si parti politike po kërkojmë zgjedhje të parakohshme vetëm për të treguar se do t'i fitojmë zgjedhjet, mendoj se kjo është katastrofike për ne si politikanë dhe për qytetarët", shtoi Sali./Telegrafi/