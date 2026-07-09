Rusia ndalon eksportet e naftës mes thellimit të krizës së karburantit
Rusia ka sjellë një ndalim të eksporteve të naftës, ndërsa Moska kërkon të zbusë ndikimin e një krize të përkeqësuar të karburantit të shkaktuar nga sulmet ukrainase në infrastrukturën energjetike.
"Një ndalim i eksporteve të karburantit dizel është futur sot", tha zëvendëskryeministri rus Alexander Novak gjatë një takimi qeveritar me presidentin Vladimir Putin të mërkurën.
"Kjo do të na mundësojë të rrisim furnizimet në tregun e brendshëm në korrik", shtoi ai, transmeton Telegrafi.
Kievi ka shtuar sulmet e tij ndaj industrisë energjetike të Rusisë në muajt e fundit, duke synuar veçanërisht objektet e naftës si rafineritë, depot dhe terminalet.
Sulmet kanë çuar në mungesë karburanti dhe një rritje të çmimeve në pjesë të Rusisë dhe territoreve të pushtuara nga Rusia, me njerëz të detyruar të presin në radhë për orë të tëra në stacionet e benzinës mes furnizimit të kufizuar.
Novak tha se situata mbeti "sfiduese" dhe se çështja e stacioneve të benzinës po "shkaktonte shqetësim" midis vendasve.
Ai shtoi se një numër masash të tjera ishin futur në një përpjekje për të "stabilizuar" tregun, duke përfshirë rritjen e "shfrytëzimit të kapacitetit të rafinerive tona ekzistuese në maksimum" dhe shkurtimin ose riplanifikimin e punës së mirëmbajtjes.
Më vonë, Kremlini thuhet se tha se ndalimi i naftës nuk do të zbatohej për karburantin e naftës të eksportuar sipas marrëveshjeve ekzistuese ndërkombëtare qeveritare dhe se do të ishte në fuqi deri më 31 korrik.
Të mërkurën, presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky postoi pamje video në mediat sociale që dukeshin se tregonin pasojat e një sulmi ukrainas në rafinerinë e naftës Saratov në Rusinë jugperëndimore.
Drejtoria Kryesore e Inteligjencës e Ukrainës tha se e kishte kryer sulmin së bashku me shërbimet e sigurisë dhe rojet kufitare.
"Objekti është i listuar midis rafinerive kryesore të naftës të shtetit agresor dhe furnizon vazhdimisht ushtrinë ruse me karburant", tha ajo në një deklaratë.
Kjo vjen ndërsa pjesë të qytetit portual jugor ukrainas të Khersonit mbetën pa energji elektrike të enjten pas sulmeve ruse, sipas autoriteteve lokale.
Forca ajrore ukrainase tha se Rusia lëshoi 94 dronë dhe dy raketa balistike në Ukrainë gjatë natës. Mbrojtja ajrore lokale kapi 72 nga dronët, shtoi ajo. /Telegrafi/