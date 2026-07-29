Rusia lëshon urdhërarrest ndërkombëtar për themeluesin e Telegramit
Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë, FSB, ka ngritur akuza ndaj themeluesit të Telegramit, Pavel Durov, për lehtësim të veprimtarive terroriste dhe ka lëshuar urdhërarrest ndërkombëtar ndaj tij, raportoi të mërkurën Interfax.
Sipas FSB-së, akuza lidhet me pretendimin se Telegrami nuk ka larguar materiale që dyshohet se janë përdorur nga shërbimet ukrainase dhe grupe ekstremiste për të koordinuar sabotime, sulme dhe mashtrime kibernetike në Rusi. Këto janë pretendime të autoriteteve ruse dhe nuk janë vërtetuar nga një gjykatë.
Durov dhe Telegrami nuk kishin reaguar menjëherë ndaj njoftimit të fundit në kohën e publikimit të Reuters. Në shkurt, kur Rusia hapi hetimin penal, Durov e paraqiti çështjen si përpjekje të Moskës për të kufizuar privatësinë dhe lirinë e shprehjes.
Telegrami thotë se ka mbi një miliard përdorues dhe është një nga platformat kryesore të komunikimit në Rusi dhe Ukrainë, transmeton Telegrafi.
Aplikacioni përdoret gjerësisht nga institucionet, mediat dhe qytetarët e të dyja vendeve, por është vënë nën presion të shtuar nga autoritetet ruse.
Moska ka kufizuar shërbime të huaja dhe ka promovuar aplikacionin shtetëror MAX. Përplasja me Durovin është veçmas e ndjeshme, pasi ai është lindur në Rusi, por mban shtetësi franceze dhe të Emirateve të Bashkuara Arabe.
Në Francë vazhdon një hetim tjetër, i ndarë nga rasti rus; Durov ka mohuar shkeljet në atë procedurë. /Telegrafi/