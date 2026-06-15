Rusët organizuan zjarrvënien në shtëpinë e kryeministrit britanik
Një seri sulmesh me zjarrvënie në Mbretërinë e Bashkuar, përfshirë edhe një ndaj rezidencës së kryeministrit britanik, u koordinua nga hakerë pro-Kremlinit, sipas gazetës Financial Times.
Një figurë kyçe në organizimin e tyre ishte një person që përdorte pseudonimin “El Money”, i cili ndodhej në Rusi. Ai rekrutonte autorë të sulmeve brenda Britanisë së Madhe, duke u ofruar pagesa në kriptomonedha.
Rasti përfshin disa persona, mes tyre edhe 22-vjeçarin ukrainas Roman Lavrynovych, i cili u shpall fajtor nga një gjykatë britanike për vepra penale të lidhura me zjarrvënie, shkruan bbc.
Ai lidhet me sulmet ndaj pronave të lidhura me Keir Starmer, përfshirë edhe shtëpinë familjare të kryeministrit. Në momentin e zjarrit, në banesë ndodheshin nusja e Starmerit dhe vajza e saj nëntëvjeçare.
Dy të pandehur të tjerë morën vendime të ndryshme gjyqësore: një shtetas rumun u shpall fajtor për ndihmë dhe bashkëpunim në kryerjen e veprës, ndërsa një ukrainas tjetër u shpall i pafajshëm.
Besohet se këto sulme kishin për qëllim frikësimin e Kryeministrit britanik.
Dyshohet se ato janë organizuar nga shërbimet ruse të inteligjencës në përpjekje për të frikësuar Starmerin dhe për të dobësuar mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar për Ukrainën. /Telegrafi/