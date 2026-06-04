Rrukiqi: Qeveria i tha “jo” gazit amerikan, ne themi “po” sigurisë energjetike
Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës (Lidhja Demokratike e Kosovës), Berat Rrukiqi, ka kritikuar qëndrimin e Qeverisë ndaj projektit të gazit të lëngshëm amerikan, duke thënë se Kosova duhet të mbështesë diversifikimin e burimeve energjetike dhe forcimin e partneritetit me Shtetet e Bashkuara.
Rrukiqi tha se një javë më parë, së bashku me Prattipati, mori pjesë në konferencën e organizuar nga Oda Amerikane e Kosovës ku u diskutua çështja e gazit të lëngshëm.
Sipas tij, në prani të përfaqësuesve të Departamentit Amerikan të Energjisë dhe komunitetit të biznesit, një përfaqësuese e Ministrisë, në emër të ministres, kishte kundërshtuar gazin amerikan pa paraqitur argumente bindëse ekonomike, energjetike apo strategjike.
“Aty, para përfaqësuesve të Departamentit Amerikan të Energjisë dhe komunitetit të biznesit, këshilltarja e ministres, në emër të ministres, pa asnjë argument bindës ekonomik, energjetik apo strategjik, i tha jo gazit amerikan. Ne themi po”, ka deklaruar Rrukiqi.
Ai ka theksuar se LDK-ja mbështet sigurinë energjetike, diversifikimin e burimeve të energjisë, partneritetin strategjik me SHBA-në dhe investimet që rrisin konkurrueshmërinë e Kosovës.
“Po sigurisë energjetike. Po diversifikimit të burimeve. Po partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara. Po investimeve që e bëjnë Kosovën më konkurruese. Ne do ta bëjmë. Për ekonominë. Për energjinë. Për sigurinë kombëtare të Kosovës”, ka thënë ai.
Deklarata e Rrukiqit vjen në kohën kur debati për orientimin e politikave energjetike të Kosovës dhe mundësitë për investime në sektorin e energjisë vazhdon të jetë pjesë e diskutimeve publike dhe politike.