Rrjeta e insekteve bëhet edhe më e pistë nëse e lagni menjëherë: Ja si pastrohet pa e hequr nga dritarja
Uji dhe sfungjeri mund ta kthejnë pluhurin në një shtresë gri që përhapet në gjithë rrjetën – rendi i duhur i pastrimit e bën punën shumë më të lehtë
Kur rrezet e diellit bien drejtpërdrejt mbi dritare, rrjeta kundër insekteve papritur zbulon gjithçka që nuk është vënë re prej ditësh: pluhur, polen, grimca të imëta dhe papastërti të ngulitura në rrjetë.
Reagimi i parë i shumë njerëzve është pothuajse gjithmonë i njëjtë: sfungjer, ujë, pak detergjent dhe fërkim.
Por pikërisht këtu mund të fillojë problemi.
Kur pluhurin e thatë e lagni menjëherë, ai mund të shndërrohet në një shtresë gri që përhapet mbi rrjetë dhe kornizë. Rezultati? Më shumë njolla dhe më shumë punë.
Zgjidhja më praktike është shumë më e thjeshtë: rrjetën pastrojeni fillimisht në të thatë dhe vetëm më pas përdorni lagështi.
Pse uji nuk duhet të jetë hapi i parë
Rrjeta kundër insekteve nuk është sipërfaqe e lëmuar. Pluhuri dhe poleni ngecin në vrimat e vogla dhe në fijet e saj.
Nëse menjëherë përdorni një sfungjer të lagur, një pjesë e papastërtisë largohet, por pjesa tjetër thjesht përhapet.
Prandaj, para larjes duhet të hiqet sa më shumë pluhur në të thatë.
Si ta pastroni pa e hequr nga dritarja
Ju nevojiten vetëm një fshesë me rrymë me furçë të butë dhe një peshqir i vjetër, leckë e madhe ose disa fletë gazete.
Vendoseni peshqirin ose gazetat në anën tjetër të rrjetës. Pastaj kaloni ngadalë mbi sipërfaqe me fshesën me korrent.
Punoni nga lart-poshtë, me lëvizje të drejta dhe të buta.
Peshqiri ndihmon që një pjesë e pluhurit të mos shpërndahet në dhomë, ndërsa furça e butë nxjerr grimcat e ngulitura në rrjetë.
Mos e shtypni fort grykën e fshesës mbi rrjetë, sepse mund ta deformoni ose dëmtoni, transmeton Telegrafi.
Më pas mjafton një leckë pak e lagur
Pasi të keni hequr pjesën më të madhe të pluhurit, merrni një leckë mikrofibre.
Lagni pak dhe shtrydheni mirë, në mënyrë që të mbetet vetëm e njomë.
Kalojeni butësisht mbi rrjetë, pa ushtruar presion të madh.
Për mirëmbajtje të zakonshme nuk nevojitet shumë detergjent dhe rrjeta nuk duhet të laget plotësisht. Qëllimi është vetëm të largohen mbetjet që nuk i ka marrë fshesa me korrent.
Mos e pastroni nën diell të fortë
Edhe koha kur e pastroni ka rëndësi.
Nëse rrjeta është nxehur shumë nga dielli, lagështia mund të thahet tepër shpejt dhe të lërë njolla.
Prandaj zgjidhni një moment të ditës kur dritarja nuk është drejtpërdrejt nën rrezet e forta të diellit.
Kur duhet hequr rrjeta?
Kjo metodë është ideale për pluhurin dhe papastërtitë e zakonshme, por nuk e zëvendëson larjen e thellë nëse rrjeta nuk është pastruar prej kohësh.
Nëse është shumë e yndyrshme, ngjitëse ose ka papastërti të forta, mund të jetë më mirë ta hiqni dhe ta lani, nëse konstruksioni e lejon.
Për mirëmbajtje të rregullt, megjithatë, nuk ka nevojë ta çmontoni çdo herë.
Mos harroni kornizën dhe qoshet
Në qoshet e kornizës shpesh grumbullohen pluhur, insekte të ngordhura dhe papastërti të tjera.
Për këto pjesë mund të përdorni grykën e ngushtë të fshesës me korrent, duke pasur kujdes të mos prekni rrjetën.
Më pas, kornizën fshijeni veçmas me një leckë të lagur.
Nëse jetoni në kat të lartë, mos u përkulni jashtë dritares për të pastruar anën e jashtme. Pastroni vetëm zonat që mund t’i arrini në mënyrë të sigurt.
Rregulli që duhet mbajtur mend
Nëse dëshironi që rrjeta të duket sërish e pastër pa krijuar më shumë rrëmujë, mjafton të mbani mend këtë rend: së pari pastrimi në të thatë, pastaj ai i lagësht.
Fshesa me korrent largon pjesën më të madhe të pluhurit, ndërsa lecka pak e lagur përfundon punën – pa hequr rrjetën dhe pa krijuar atë shtresën gri që shfaqet kur pluhuri laget menjëherë. /Telegrafi/