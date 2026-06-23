Rrjedhin detajet e Samsung Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2
Sipas një thashethemi të ri nga një informator në X, Samsung Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2 i ardhshëm do të vijnë me dizajne dhe ngjyra të reja të rripave, faqe të reja ore dhe karakteristika të tjera të reja që do të jenë pjesë e lëshimit të One UI 9 Watch bazuar në Wear OS 7.
Krahasuar me Galaxy Watch-et e mëparshme jo-Ultra, Watch9 thuhet se do të jetë edhe më katror, ndërsa Ultra 2 do të ketë korniza më të holla, një "zonë më të mirë butonash anësorë" dhe butoni portokalli nuk do të jetë më plotësisht portokalli - në vend të kësaj do të ketë një skicë portokalli, transmeton Telegrafi.
Me sa duket, Samsung nuk do të lëshojë një version klasik këtë vit, kështu që Galaxy Watch9 dhe Ultra 2 'vanilje' janë të gjitha që do të marrim.
Watch9 do të ofrohet në ngjyrë bezhë, të zezë me një brez "kaltërosh" dhe argjend me një brez të gjelbër. Dizajni i parazgjedhur i rripit për Watch9 dhe Ultra 2 do të jetë identik përveç ndryshimit në rreshtin e vrimave.
Samsung pritet të lançojë Galaxy Watch9 dhe Galaxy Watch Ultra 2 saktësisht një muaj nga tani, më 22 korrik, në një event Galaxy Unpacked që do të zhvillohet në Londër, së bashku me Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra dhe Galaxy Z Flip8.
Galaxy Watch Ultra 2 thuhet se do të ketë një bateri 800 mAh, ndërsa Galaxy Watch9 do të ketë një bateri 400 mAh. /Telegrafi/
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