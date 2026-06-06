Rritje e dhunës në familje në maj, MPB: 191 raste dhe rritje e ndjeshme e kallëzimeve
Vetëm gjatë muajit maj 2026 janë raportuar gjithsej 191 vepra penale të dhunës në familje, që paraqet rritje prej 70,5% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, njofton Ministria e Punëve të Brendshme, përcjell TV21.
Sipas tyre, pjesa më e madhe e rasteve lidhen me “lëndim trupor” me 130 raste dhe “rrezikim të sigurisë” me 52 raste. Në kategorinë e veprave më të rënda është regjistruar një vrasje në rajonin e SPB Manastir dhe dy raste të lëndimeve të rënda trupore.
Numri më i madh i rasteve është evidentuar në Shkup, me 62 vepra penale të raportuara. Gjatë kësaj periudhe, MPB ka paraqitur gjithsej 137 kallëzime penale, që paraqet rritje prej 71,3% krahasuar me majin e vitit të kaluar. Ndaj 144 autorëve janë ndërmarrë masa ndjekjeje penale, ndërsa 143 persona janë evidentuar si viktima.
Janë paraqitur 18 kallëzime me procedurë të përshpejtuar, për 15 persona është caktuar paraburgim, ndërsa 48 persona janë nën masa kujdesi. MPB gjithashtu thekson se kallëzimet me procedurë të përshpejtuar janë rritur për 800% krahasuar me vitin e kaluar. Në maj janë regjistruar edhe 19 kundërvajtje, kryesisht për “sulm fizik” dhe “grindje e bërtitje”, si dhe 499 ankesa, më së shumti në rajonet e Shkupit dhe Shtipit./tv21.tv