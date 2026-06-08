Rritet çmimi i dizelit në Maqedoninë e Veriut
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,46 % në raport me vendimin e datës 1.6.2026.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 ulen për 2,00 den/litër.
Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-Е V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rriten për 1,50 denarë/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU ulet për 0,609 den/kg dhe do të jetë 47,297 den/kg.
Nga data 9.6.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS - 95 do të shitet për 86,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS - 98 do të shitet për 88,00 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 87,00 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 89,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU do të shitet për 47,297 (denarë/kilogram)./Telegrafi/