Rriten ndjeshëm çmimet e derivateve të naftës në Maqedoninë e Veriut
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturinat Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht 5,88 % në raport me vendimin e datës 13.07.2026 vit, shkruan Telegrafi Maqedoni.
Çmimet e shitjes me pakicë i benzinave EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 rriten për 3.00 den/litër. Çmimi i shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-Е V) rritet për 6.00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë të Vajit ekstra i lehtë për amvisëri (EL-1) rritet për 7,00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 3,209 den/kg dhe tani do jet 45,373 den/kg.
Nga data 21.07.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS - 95 do të shitet për 90,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS - 98 do të shitet për 92,00 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-E V) do të shitet për 94,00 (denarë/litër)
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) do të shitet për 93,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU do të shitet për 45,373 (denarë/kilogram)./Telegrafi/