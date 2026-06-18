Rrihen nënë e bij në Malishevë, përfundojnë në stacion policor
Dy gra (nënë e bij) janë shoqëruar në stacionin policor pasi kanë sulmuar fizikisht njëra-tjetrën.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 11:00, në Malishevë.
Tutje bëhet e ditur se të njëjtat kanë pranuar tretman mjekësor dhe pastaj pas intervistimit, në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt.
“Malishevë 17.06.2026 - 11:00. Janë shoqëruar dy të dyshuara femra kosovare (nënë e bijë), nën dyshimin se pas një mosmarrëveshje kanë sulmuar fizikisht njëra-tjetrën. Të njëjtat kanë pranuar tretman mjekësor dhe pastaj pas intervistimit, në konsultim me prokurorin janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raport. /Telegrafi/
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