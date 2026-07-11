Rrihen mes vete dy vëllezër në Prishtinë, dërgohen në mbajtje
Dy persona (vëllezër) janë arrestuar pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur në mes vete.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 21:45, në Prishtinë.
Tutje thuhet se me vendim të prokurorit, pas intervistimit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje
“Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë-vëllezër, pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur në mes vete. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
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