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Dy persona (vëllezër) janë arrestuar pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur në mes vete.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të enjten rreth orës 21:45, në Prishtinë.

Tutje thuhet se me vendim të prokurorit, pas intervistimit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje

“Janë arrestuar dy të dyshuar meshkuj kosovarë-vëllezër, pasi që të njëjtit pas një mosmarrëveshje janë rrahur në mes vete. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit të dyshuarit janë dërguar në mbajtje”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/

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