Rrëzohet helikopteri i Marinës amerikane në Detin Arabik, një ushtarak i zhdukur
Rrëzohet helikopteri marinës amerikane, një pjesëtar i ekuipazhit rezulton i zhdukur.
Një helikopter MH-60S Seahawk i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i caktuar në aeroplanmbajtësen USS George H.W. Bush, ka kryer një ulje emergjente në ujërat e Detit Arabik mëngjesin e së mërkurës, njoftoi Flota e 5-të amerikane.
Tre nga katër pjesëtarët e ekuipazhit janë nxjerrë dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Ndërkohë, vijojnë kërkimet për pjesëtarin e katërt, i cili ende nuk është gjetur.
Flota e 5-të amerikane bëri të ditur se nuk ka asnjë tregues që incidenti të jetë shkaktuar nga ndonjë veprim armiqësor dhe se shkaqet e ngjarjes janë ende nën hetim.
Ky është aksidenti i dytë me një helikopter ushtarak amerikan në këtë rajon gjatë javëve të fundit.
Më 9 qershor, një helikopter AH-64 Apache i Ushtrisë amerikane u rrëzua në Gjirin e Omanit. Presidenti amerikan, Donald Trump deklaroi se ai ishte rrëzuar nga forcat iraniane, ndërsa ekuipazhi ishte shpëtuar nga një mjet lundrues pa pilot i tipit Corsair. /Telegrafi/