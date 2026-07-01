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Rrëzohet helikopteri marinës amerikane, një pjesëtar i ekuipazhit rezulton i zhdukur.

Një helikopter MH-60S Seahawk i Marinës së Shteteve të Bashkuara, i caktuar në aeroplanmbajtësen USS George H.W. Bush, ka kryer një ulje emergjente në ujërat e Detit Arabik mëngjesin e së mërkurës, njoftoi Flota e 5-të amerikane.

Tre nga katër pjesëtarët e ekuipazhit janë nxjerrë dhe ndodhen në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. Ndërkohë, vijojnë kërkimet për pjesëtarin e katërt, i cili ende nuk është gjetur.

Flota e 5-të amerikane bëri të ditur se nuk ka asnjë tregues që incidenti të jetë shkaktuar nga ndonjë veprim armiqësor dhe se shkaqet e ngjarjes janë ende nën hetim.

Ky është aksidenti i dytë me një helikopter ushtarak amerikan në këtë rajon gjatë javëve të fundit.

Më 9 qershor, një helikopter AH-64 Apache i Ushtrisë amerikane u rrëzua në Gjirin e Omanit. Presidenti amerikan, Donald Trump deklaroi se ai ishte rrëzuar nga forcat iraniane, ndërsa ekuipazhi ishte shpëtuar nga një mjet lundrues pa pilot i tipit Corsair. /Telegrafi/

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