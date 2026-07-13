Rreth 14 mijë euro gjoba ndaj mjeteve të rënda, Basha paralajmëron kontrolle të rrepta në rrugë
Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se do të vazhdojë kontrollet ndaj operatorëve dhe ngasësve të mjeteve të rënda, me qëllim parandalimin e dëmtimit të infrastrukturës rrugore.
Ministri në detyrë, Dimal Basha ka bërë të ditur se një nga shkaqet kryesore të dëmtimit të rrugëve është qarkullimi i mjeteve të rënda të mbingarkuara, të cilat tejkalojnë kufijtë e lejuar të peshës.
Sipas tij, gjatë sezonit veror, për shkak të temperaturave të larta, rreziku i dëmtimit të asfaltit rritet, prandaj kërkohet respektim më i madh i kufizimeve nga operatorët dhe drejtuesit e mjeteve të rënda.
“Si Ministri e Infrastrukturës dhe Transportit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, do të jemi vazhdimisht në terren, duke zhvilluar kontrolle të rrepta për të parandaluar dëmtimin e infrastrukturës rrugore”, ka deklaruar Basha.
Sipas njoftimit, vetëm më 1 korrik 2026 janë shqiptuar 24 kundërvajtje ndaj mjeteve që kanë tejkaluar peshën e lejuar, me vlerë totale prej 13 mijë e 910 eurosh.
Nga kjo shumë, 13 mijë e 140 euro gjoba janë shqiptuar ndaj operatorëve ekonomikë, ndërsa 770 euro ndaj personave fizikë.
Ministria ka bërë të ditur se kontrollet do të vazhdojnë dhe se nuk do të ketë tolerancë ndaj rasteve të mbingarkesës, të cilat, sipas saj, rrezikojnë sigurinë në komunikacion dhe dëmtojnë rrugët e ndërtuara me paratë e qytetarëve./Telegrafi/