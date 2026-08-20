Rregullohet ndriçimi publik në shëtitoren e Liqenit Akumulues në Mitrovicë
Komuna e Mitrovicës ka njoftuar se është përfunduar rregullimi i ndriçimit publik përgjatë shëtitores së Liqenit Akumulues në Mitrovicë.
Komuna e Mitrovicës ka bërë të ditur se ndërhyrja është realizuar në kuadër të projektit për mirëmbajtjen dhe funksionalizimin e rrjetit të ndriçimit publik në të gjithë territorin e komunës.
Punimet po realizohen nga kompania përgjegjëse, e kontraktuar nga Komuna e Mitrovicës, ndërsa synohet që rrjeti ekzistues i ndriçimit të jetë funksional dhe të intervenohet në mënyrë të shpejtë në rast të defekteve.
Drejtori i Drejtorisë për Shërbime Publike dhe Infrastrukturë, Naser Muja, ka njoftuar se ndërhyrjet do të vazhdojnë aty ku ka nevojë, me qëllim të garantimit të funksionalitetit të ndriçimit publik. /Telegrafi/