Rrëfimi i të riut që gjeti shpresë përmes çipit të trurit Neuralink: Ndihem magjik
Një nga njerëzit e parë në Mbretërinë e Bashkuar që përdori çipin e trurit të Elon Musk thotë se "ndihet magjik" dhe beson se mund të transformojë jetën e atyre me paralizë të rëndë.
“Është një ndryshim masiv në jetën tënde, ku papritmas nuk mund të lëvizësh më asnjë nga gjymtyrët e tua”, tha Sebastian Gomez-Pena, vullnetar në provën e parë në Mbretërinë e Bashkuar të pajisjes së zhvilluar nga kompania Neuralink e Musk.
"Kjo lloj teknologjie në një farë mënyre të jep një copë të re shprese", shtoi ai.
Sebastian sapo kishte përfunduar semestrin e tij të parë në shkollën e mjekësisë kur një aksident e la të paralizuar nga qafa e poshtë.
Bëhet e ditur se ai është një nga shtatë personat e pajisur me çip në Mbretërinë e Bashkuar, shkruan skynews.
Çipi Neuralink, i cili është i lidhur me 1,024 elektroda të implantuara në trurin e tij, u instalua në një operacion pesë-orësh në Spitalin University College London (UCLH).
Ndërsa kirurgët dhe inxhinierët britanikë nga Neuralink ishin të përfshirë, vetë pajisja u implantua nga roboti R1 i Neuralink - i zhvilluar për të futur elektroda mikroskopike në indet e brishta të trurit.
Elektrodat u futën rreth 4 mm në sipërfaqen e trurit të burrit, në rajonin që kontrollon lëvizjet e duarve.
Sinjalet nervore përcillen nëpërmjet fijeve rreth 10 herë më të holla se një fije floku njeriu në çip, i cili është i vendosur në një vrimë rrethore në kafkën e tij.
Pajisja e parë iu implantua një vullnetari amerikan dy vjet më parë ; tani 21 persona në SHBA, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë një të tillë.
Të gjithë kanë paralizë të rëndë - qoftë për shkak të dëmtimit të shtyllës kurrizore, goditjes në tru ose gjendjeve neurodegjenerative siç është ALS.
Neuralink thotë se misioni i saj është "të rikthejë autonominë për ata me nevoja të paplotësuara mjekësore dhe të zhbllokojë dimensione të reja të potencialit njerëzor".
Disa përdorues e kanë zotëruar tashmë teknologjinë mjaftueshëm sa për të shkruar në një tastierë virtuale duke "menduar" për shtypjen e tasteve me gishtat.
Kompania gjithashtu ka plane për të hetuar rikthimin e shikimit duke dërguar të dhëna nga kamerat, nëpërmjet çipit, në qendrat e përpunimit të shikimit të trurit. /Telegrafi/